BARI - Il set del prossimo film di Tom Cruise potrebbe essere Bari. La star di Top Gun è stata avvistata atterrando all'aeroporto del capoluogo pugliese con il suo jet nella notte tra il 26 e il 27 febbraio. Non è ancora certo se la superstar hollywodiana sia in Puglia in vacanza o per girare un nuovo film. I dettagli della sua permanenza restano rigorosamente top secret, ma alcune indiscrezioni confermerebbero future riprese in location.L'icona del genere action si è mossa di notte, probabilmente per sfuggire alle folle di fan. L'aereo è partito da Los Angeles tra il 26 e il 27 febbraio ed è atterrato poche ore dopo all'aeroporto di Bari.Tuttavia, non si conoscono ancora le tappe future dell'attore americano e se abbia intenzione di trasferirsi in altre città pugliesi.L'ipotesi più accreditata per spiegare la presenza dell'attore americano a Bari è quella di un nuovo film in arrivo.Dopo aver sbancato i botteghini con 'Top Gun Maverick', sequel dello storico film anni '90 'Top Gun', Cruise sembra essere al lavoro su un nuovo progetto.In questo caso la star di Hollywood avrebbe scelto la Puglia come set ideale per le riprese.Chissà se alcune scene sono state girate proprio all'interno dell'aeroporto del capoluogo pugliese, visto che l'attore ha il brevetto da aviatore e in Top Gun lo abbiamo più volte visto alla guida di alcuni caccia.Non si sa ancora se si tratterà di un altro film action e quali altre città in Italia potrebbero fare da sfondo alle riprese. Secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi di Matera, dove era già stato girato '007 - Non c'è tempo per morire' con Daniel Craig.