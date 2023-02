Tragedia sulla Statale 100: 22enne spagnolo falciato e ucciso da auto in fuga





Non è ancora chiaro perché la vittima stesse camminando sulla statale a scorrimento veloce nel cuore della notte. L'investimento è avvenuto intorno alle 2.30. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che accertarne la morte. Ad intervenire sul posto i carabinieri. Il tratto di strada statale è stato chiuso per consentire rilievi e pulizia del manto stradale.

BARI - Dramma sulla Statale 100 dove un giovane spagnolo di 22 anni è stato vestito da un'auto mentre camminava sulla strada, al bivio Adelfia-Rutigliano, in direzione Bari. L'auto, che ha investito e scaraventato il corpo del giovane al centro della strada fracassandogli il cranio, ha proseguito la sua corsa ad alta velocità, senza fermarsi a prestare soccorso.