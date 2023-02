PORTO CESAREO (LE) - Le Fiamme gialle di Porto Cesareo hanno individuato un ristorante del luogo ed un bar nel comune di Veglie entrambi risultati evasori totali per alcune annualità. I ricavi erano integralmente sottratti a tassazione e ammontano a oltre 190mila euro per il ristorante e per oltre 820mila euro per il bar.