MARTINA FRANCA (TA) - Si è spento all'età di 88 anni il presidente della Fondazione 'Paolo Grassi', alla guida del Festival della Valle d'Itria ed ex sindaco di Martina Franca, Franco Punzi. Nel corso della sua vita ha ricoperto numerosi incarichi come la presidenza del Associazione Italiana dei Consigli Comunali e Regionali d'Europa (Aiccre).Come primo cittadino di Martina Franca, dal 1972 al 1989, Punzi è stato il primo firmatario dell'atto costitutivo del centro artistico musicale che ha dato vita al Festival Valle d'Itria. Ha inoltre ricevuto la Medaglia d'Oro del Presidente della Repubblica come benemerito dell'Arte e della Cultura, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. La sua scomparsa ha scosso la comunità martinese.“Una perdita incommensurabile. Una lezione straordinaria” si legge in una nota del Festival della Valle d’Itria.