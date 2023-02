BARI - Un viaggio nelle profondità della terra pugliese e del nostro animo con Carlos Solito. Venerdì 24 febbraio 2023 lo scrittore, fotografo, giornalista e regista, sarà a Giovinazzo ospite del “Festival Mare d’inchiostro”, organizzato dall’Associazione “Vedetta sul Mediterraneo”.Il narratore e giramondo pugliese Carlos Solito incontrerà la mattina del 24 p.v. gli studenti del Liceo Classico “M. Spinelli” di Giovinazzo, in serata, invece, sarà impegnato in un incontro, a partire dalle ore 19.00 presso la sede della Vedetta sul Mediterraneo a Giovinazzo (in Via Marco Polo, 11). Sabato 25 febbraio, alle ore 10.00, incontrerà, invece, gli studenti del Liceo Classico “Orazio Flacco” di Bari.Dopo il romanzo “Troppa notte intorno a me” (edito da Sperling & Kupfer), in cui il protagonista Dante viene accompagnato da un Virgilio speleologo in un viaggio ideale nelle grotte più affascinanti d’Italia, il narratore Solito torna a rivelare una parte nascosta del mondo. E lo fa alle latitudini della propria terra di origine: la luce del suo racconto si accende sulla Puglia sotterranea attraverso il documentario “La profonda fantasia. Viaggio dantesco nelle grotte di Puglia” (prodotto dalla Regione Puglia).Seguendo le esplorazioni degli speleologi salentini Marco Martonucci e Gianluca Selleri, dal promontorio del Gargano all’altipiano della Murgia, dalla Terra delle Gravine al Salento, la lente di Solito segue la discesa nel cuore calcareo della regione accompagnata dalla voce narrante dell’attore e cantante pugliese Giorgio Consoli, con le musiche del compositore siciliano Giuseppe Vasapolli.Nei diversi incontri l’autore sarà introdotto dal docente universitario e scrittore Nicolò Carnimeo.