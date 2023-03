BISCEGLIE (BT) - Mercoledì 8 Marzo 2023, a partire dalle 19:30, presso il salotto “Dell'Olio” dello Sporting Club di Bisceglie, sito in Strada del Carro 98, si terrà un evento artistico, tra teatro e musica, dal titolo “Il mio canto libero”, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. L'organizzazione e la promozione dell'evento sono a cura del medesimo circolo sportivo, presieduto e diretto dall'avvocato Antonio Belsito, mentre l’ideatrice e promoter dell'iniziativa è la professoressa Marisa Contò.L'evento si svolge in collaborazione con la CompagniAurea teatro, diretta dal regista Francesco Sinigaglia, PhDs Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Presidente dell’Associazione di promozione sociale, nonché ideatore e coordinatore progettuale dell'iniziativa “Il Teatro delle Parità”. Francesco Sinigaglia, infatti, durante l’evento, presenterà il progetto vincitore dell’Avviso “Futura. La Puglia per la Parità”, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia e finalizzato a diffondere i temi di parità di genere, mettendo a sistema laboratori d'arte e rappresentazioni teatrali.A condurre l'evento saranno Gabriella Cosmai e Maria Grazia Baldini, mentre il repertorio musicale sarà affidato alla voce della cantante biscegliese Sarah Di Pinto. Alle canzoni scelte per l'occasione si alterneranno in un reading emozionale e teatrale gli attori della CompagniAurea, con dei passi letterari per omaggiare la figura femminile. Interpreteranno delle poesie: Ilaria Di Benedetto, Lucia Colamartino, Rosalba Di Ciaula, Raffaele D’Ercole, Rita Marinelli, Giorgia Monopoli, Angela Orlando e Marica Todisco. La direzione artistica dell'evento è stata affidata a Francesco Sinigaglia e, al contempo, si ringrazia per la collaborazione tecnica Carlo di Pilato.All’evento sarà possibile accedere liberamente e gratuitamente.