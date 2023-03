credits: Fam





Momenti umoristici hanno divertito il pubblico e, soprattutto, i tanti bambini intervenuti come l’esilarante sketch su un brano strumentale umoristico che ha visto il primo clarinetto, Giacomo Piepoli, cimentarsi con una serie di peripezie musicali con lo strumento che veniva smontato man mano che la sinfonia incalzava e che ha coinvolto, a sorpresa, quattro bambini presenti in sala o come quello che ha visto partecipare un ‘improvvisato' fabbro salito sul palco per suonare un’incudine.



Il ‘family concert’ era stato pensato, d’altronde, proprio per avvicinare spettatori di tutte le età al teatro e all’ascolto: “la programmazione del festival è stata molto variegata, ma salutare all’anno prossimo con un evento dedicato all’infanzia ci sembrava il modo più felice per farlo”, il commento del direttore artistico Leonardo Colafelice.



Tra i grandi autori classici che la kermesse ha celebrato nel corso dei suoi eventi anche Strauss, Chopin, Brahms e Grieg. Ma non solo musica classica: in cartellone, infatti, hanno trovato spazio anche il jazz, lo swing, la musica contemporanea con esecuzioni di Astor Piazzolla, Bob Dylan, George Gershwin, Billy Preston.



Tra gli artisti che si sono esibiti, la giovane promessa del pianismo internazionale Leonora Armellini e la jazz vocalist Lisa Manosperti, reduce dal recente successo nel programma tv di RAI1 ‘The Voice Senior’ dove ha ‘sfiorato’ la vittoria, aggiudicandosi il secondo posto.



“E’ stato, insomma, un festival tra passato e presente - ha concluso Colafelice che si è detto ampiamente soddisfatto del successo ottenuto da questa seconda edizione- Il nostro obiettivo era il coinvolgimento trasversale e, posso dire che, a giudicare dall’affluenza registrata a tutti gli eventi, il festival è riuscito in questo intento”. L’appuntamento con la rassegna, organizzata dall’Istituzione Concertistica delle Murge in collaborazione con il Teatro Mercadante e con il patrocinio del comune di Altamura, è ora per l’anno prossimo con la terza edizione.

ALTAMURA (BA) - Un concerto dedicato soprattutto ai più piccoli. Così si è chiusa la seconda edizione del Festival dell’Alta Murgia che si è svolto per un mese esatto di programmazioni, tutte domenicali, all’interno del teatro Mercadante di Altamura.In scena per l’ultimo appuntamento, quello di ieri sera in un teatro gremito, l’Orchestra Filarmonica Pugliese, alla bacchetta del direttore Giovanni Minafra, ha eseguito una delle favole sinfoniche più note: Pierino e il Lupo di Prokofiev, assieme a un narratore d’eccezione: l’attore di tv, cinema e teatro Antonio Petrocelli. Ma in programma, anche alcune tra le pagine più celebri della musica classica e dell’opera come l’Ouverture da ‘Il barbiere di Siviglia’ di Rossini e il Valzer da ‘La Bella Addormentata’ di Tchaikovsky.