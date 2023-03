Tra le donne nel secondo turno Camila Giorgi eliminata 3-6 6-1 6-2 dall’americana Jessica Pegula. La svizzera Jill Teichmann vince 3-6 6-3 6-3 con l’altra svizzera Belinda Bencic. La bielorussa Aryna Sabalenka si impone 6-2 6-0 con la russa Evgeniya Rodina. La ceca Barbora Krejcikova supera 6-1 6-2 l’ucraina Dayana Jastremska. L’alta ceca Petra Kvitova prevale 6-1 7-5 con l’ altra americana Elizabeth Mandlik.

- Nel secondo turno del torneo di Indian Wells negli Stati Uniti d’America di tennis Matteo Berrettini eliminato 7-6 0-6 6-3 dal giapponese Taro Daniel. Il norvegese Casper Ruud vince 6-2 6-3 con l’argentino Diego Schwartzmann. L’australiano Jordan Thompson prevale 7-6 4-6 7-6 con Il greco Stefanos Tsitsipas. Il britannico Cameron Norrie si impone 6-2 6-4 con il taiwanese Tung Lin Wu. L’altro australiano Jason Kubler vince con il bulgaro Grigor Dimitrov per il ritiro del bulgaro per l’infortunio muscolare nel terzo set sul 3-0 per Kubler dopo che Dimitrov prevale 6-2 nel primo set e che Kubler si aggiudica 7-6 il secondo set.