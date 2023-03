BARI - Il festival è un progetto di ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., sostenuto dai Ministeri della Cultura e della Istruzione nell’ambito del Piano Cinema per la Scuola, da Apulia Film Commission e gode della collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale Puglia, il progetto europeo CINED e l’Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get, per la direzione artistica di Francesca Rossini. Responsabile del progetto è Claudio Valente.Il festival cinematografico dedicato agli studenti degli istituti scolastici superiori della Città Metropolitana di Bari, anche quest’anno si articola in due momenti distinti: la rassegna cinematografica propedeutica, con la guida degli esperti di cinema, che è già in corso e ha per tema “I maestri del cinema contemporaneo europeo”, al termine della quale gli studenti dovranno realizzare un elaborato, e il festival vero e proprio in calendario dal 2 al 12 maggio 2023.Gli studenti autori dei migliori elaborati (5 per ogni scuola), valutati dai docenti, comporranno la giuria che sceglierà i migliori film tra quelli del festival. I giovani giurati dal 2 maggio al 6 maggio prenderanno visione di 5 film italiani recenti di cui alcuni in anteprima, in più vedranno 5 cortometraggi di autori pugliesi e sceglieranno durante la giornata finale il miglior film ed il miglior cortometraggio cui verrà assegnata una targa. I giurati avranno in premio la possibilità di partecipare a due masterclass, una sulla fotografia in collaborazione col Get (nel Politeama Italia a Bisceglie), e l’altra sull’organizzazione di un set cinematografico in collaborazione con la Oz film (nel Cinema Abc a Bari).Un’altra novità è quella che a Foggia e Martina Franca (Ta) gli studenti delle scuole superiori verranno coinvolti in laboratori di ricerca di manifesti rari di proprietà delle sale che si trovano in queste città (Multisala LAltroCin3ma a Foggia e Cinema Teatro Verdi a Martina Franca). Gli studenti potranno ricostruire la storia di alcuni film legati a questi manifesti, vedranno 2 film storici restaurati della Cineteca di Bologna e potranno allestire loro stessi la mostra dei manifesti nelle sale realizzando la locandina dell’evento. Una selezione di questi manifesti verrà esposta inoltre a Bari nella sede della Apulia Film Commission Film House.Sono 8 gli istituti scolastici di secondo grado di Bari e dell’area metropolitana coinvolti nel progetto: Liceo classico statale “Socrate” (Bari), IISS “Marco Polo” (Bari), Liceo artistico e coreutico “De Nittis Pascali” (Bari), Liceo “Leonardo da Vinci” (Bisceglie), IISS “Mons. Antonio Bello” (Molfetta), IISS “Da Vinci-Majorana” (Mola di Bari), IISS “Tommaso Fiore” (Grumo Appula), IISS “Rosa Luxemburg” (Acquaviva delle Fonti), IISS “Mons. Antonio Bello” (Molfetta).ENNIO Italia, 2021, Lucky Red, di Giuseppe Tornatore (Italia)SORRY WE MISSED YOU Inghilterra 2019, Lucky Red, di Ken LoachIL SALE DELLA TERRA Germania 2014, Officine UBU, di Wim WendersANNETTE Francia 2021, I Wonder Pictures, di Léos CaraxL’UFFICIALE E LA SPIA Polonia – Francia 2019, di Roman PolanskiMELANCHOLIA Danimarca 2011, 01 Distribution, di Lars von TrierIl SACRIFICIO DEL CERVO SACRO Grecia 2018, Lucky Red, di Yorgos LanthimosMADRES PARALELAS Spagna 2021, Warner Bros, di Pedro AlmodovarL’UOMO SENZA PASSATO Finlandia 2020, di Aki KaurismäkiZHALEIKA Bulgaria 2016, di Eliza PetkovaClaudio Valente, Presidente ABC_Centro di Cultura Cinematografica s.r.l.: “Tre edizioni, sembrava un sogno quando abbiamo iniziato tre anni fa, e con la pandemia di mezzo, tutto è stato più difficile. Ed eccoci qua, a questa terza edizione dell’Abc School Film Festival che si preannuncia ricca di novità, e che ritorna nel nostro storico Cinema Abc di Bari per formare al cinema i nostri studenti. Siamo felici di annunciare che i giovani giurati riceveranno due premi d’eccezione: parteciperanno a due masterclass, una sul trucco di scena con il GET, che anche quest’anno collabora al festival, e l’altra sull’organizzazione di un set cinematografico insieme alla Oz Film. In più, gli studenti di Martina Franca (Ta) e Foggia parteciperanno a laboratori di ricerca di manifesti rari di proprietà delle sale cinematografiche cittadine (per Martina il Cinema Teatro Verdi e a Foggia la Multisala Altrocinema). Dopo la ricerca i ragazzi potranno vedere alcuni film rappresentati da quelle locandine, restaurati dalla Cineteca di Bologna, e allestire una mostra dei manifesti nelle sale coinvolte. Una selezione dei manifesti verrà anche esposta a Bari nella sede della Apulia Film Commission Film House”.Francesca Rossini, Direttrice artistica e organizzativa: “La scommessa di puntare sulla formazione del giovane pubblico è stata vinta. Lo dimostra il fatto di essere giunti alla terza edizione dell’Abc School Film Festival nel nostro Cinema Abc a Bari. Una sala cinematografica che è nel cuore di tanti, che ha formato generazioni di spettatori e che ancora oggi conferma questa sua vocazione. I giovani studenti diventeranno padroni del linguaggi filmico e potranno immergersi nella magia che solo il cinema in sala può dare, e al contempo metteranno alla prova le proprie abilità di critici cinematografici grazie alla formazione che riceveranno dagli esperti e che dovranno esprimere da giurati scegliendo i film vincitori del festival. Quest’anno abbiamo scelto un tema davvero intrigante per i nostri spettatori in erba, con i film firmati dai “Maestri europei contemporanei”. Siamo convinti che anche questa volta i ragazzi dimostreranno tanto entusiasmo anche perché sono stati proprio loro, insieme agli insegnanti, a richiedere che il festival continuasse nel suo percorso e noi non abbiamo potuto fare altro che accogliere con tanta gioia il loro invito e metterci subito a lavoro. Non ci resta che augurare a tutti buona visione con la terza edizione dell’Abc School Film Festival!”.