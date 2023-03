BARI - Al via i lavori di Parco Zen, il nuovo complesso residenziale a impatto zero nato dall'idea ambiziosa di due imprenditori edili altamurani che sorgerà a Bari.Parco Zen è il nome del progetto che trasformerà un ex deposito e area dismessa nella zona di Picone - Santa Fara a Bari in Luxury Home circondata da natura, in cui conviveranno estetica orientale e avanguardia tecnologica.Si tratta di un complesso residenziale unico nel suo genere, dove ogni abitazione avrà il suo personale impianto fotovoltaico, sistemi innovativi di deumidificazione e riciclo dell’aria, oltre a riscaldamento e rinfrescamento a pavimento. Ciò consentirà all’intero complesso di trarre energia unicamente da fonti rinnovabili e sostenibili, soddisfacendo appieno tutti i requisiti per rientrare nella classificazione energetica A4, la certificazione più virtuosa e più alta prevista dalla legge in vigore.Parco Zen nasce anche per permettere ai residenti di avere a disposizione una vasta area relax letteralmente sottocasa, dove poter riconnettersi con la natura e rilassarsi senza allontanarsi troppo da casa.