Che fine ha fatto Greta, la cantante rock originaria di Erba (Como) scomparsa il 4 giugno da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno? Nei giorni scorsi la procura ha avviato un’inchiesta per omicidio e ha indagato una persona. Se ne parla nella puntata di ‘Chi l’ha visto?’, in onda mercoledì 29 marzo alle 21.20 su Rai 3.

Nel programma, condotto da Federica Sciarelli, anche la storia di Raffaele, l’accumulatore seriale scomparso e ritrovato sotto un cumulo di rifiuti all’interno della sua camera da letto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.