LOCOROTONDO (BA) – Il Comune di Locorotondo ha aderito nuovamente all'iniziativa della FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta “Tutti a scuola in bici!” durante la prima settimana di primavera (dal 20 al 24 marzo). Per promuovere questa iniziativa è stato coinvolto l'Istituto Comprensivo Statale “Marconi – Oliva” e gli alunni che vorranno partecipare percorreranno in sella alla loro bici un tratto di strada che li porterà verso il proprio plesso scolastico.Due saranno i punti di incontro per i raduni: ore 8:00 parcheggio retrostante il campo sportivo comunale per gli alunni che si recheranno al plesso Oliva e Marconi;  ore 8:00 spazio antistante Villa Mitolo per gli alunni che si recheranno al plesso Guarella.“Utilizzare la bici - commenta il Vicesindaco e Assessore delegato all'Ambiente Vitantonio Speciale - dovrebbe essere una pratica quotidiana, non solo limitata a queste iniziative o alla passeggiata domenicale. Dovremmo iniziare a considerare la bici come mezzo di trasporto a tutti gli effetti.“Tutti a scuola in bici!” è un'iniziativa che sosteniamo e promuoviamo da anni per il suo messaggio positivo e prepositivo di rispetto dell'ambiente e del prossimo. Sarà gratificante vedere gli stalli portabici posizionati al plesso Oliva pieni delle bici dei nostri ragazzi: perchè quelle installazioni non sono altro che un incentivo alla mobilità sostenibile.I punti di ritrovo quest'anno saranno due: uno nel parcheggio retrostante il campo e l'altro nello spazio antistante Villa Mitolo dove ad attendere i partecipanti ci sarà la Polizia Locale e i volontari della Pubblica Assistenza “Uomo Duemila”, oltre che NoLè Valle d'Itria per l'assistenza tecnica durante il percorso.Ringrazio il Dirigente Scolastico per abbracciare favorevolmente ogni nostra iniziativa come mezzo di crescita alternativo alle attività didattiche. Ringrazio il Comando di Polizia Locale e i volontari dell'Associazione “Uomo Duemila” per il costante supporto e assistenza al fine di garantire il sicuro svolgimento della manifestazione. Ringranzio la NoLè Valle d'Itria per il sostegno e la presenza. Ringrazio tutte le famiglie e i ragazzi che aderiranno a questa divertente iniziativa per la fiducia dimostrataci. Buona pedalata!”