MOLFETTA (BA) - Dopo l’apprezzato debutto con l’evento “Donne all’Opera”, prosegue la stagione concertistica 2023 dell’orchestra Note di Puglia con l’evento I concerti di Beethoven per pianoforte ed orchestra d’archi.Domenica 2 aprile alle ore 20,00 - con ingresso alle 19,30 - presso l’auditorium don Tonino Bello della Parrocchia San Pio X di Molfetta, l’orchestra al femminile Note di Puglia - diretta per l’occasione, dalla campana Federica Di Vaio - accompagnerà i solisti Alessandro Marano e Giorgio Trione Bartoli nell’esecuzione dei concerti n. 1 e n. 3 di Beethoven per pianoforte ed orchestra in una trascrizione per orchestra d’archi e pianoforte.Il concerto è il secondo evento della Stagione Concertistica Note di Puglia, che si fregia del patrocinio del Comune di Molfetta, realizzata in collaborazione con l’Accademia Musicale Wagner e la Parrocchia San Pio X Molfetta.Al concerto si accede con ticket acquistabile presso: - Parrocchia San Pio X - viale Gramsci - Broker immobiliare - via Cairoli n. 7 - Bar IT - corso Umberto I n. 2/Demail: notedipuglia@libero.it