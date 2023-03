SANTERAMO IN COLLE (BA) - È un risultato eccezionale quello che si è raggiunto in occasione dell'ultimo consiglio comunale: con approvazione unanime, si è votata la concessione dell’area che insiste tra via Caduti del Lavoro e via Liguria per la realizzazione della prossima Casa di Comunità per Santeramo in Colle. Lo rende noto il Comune di Santeramo in Colle.Il nostro paese, purtroppo - prosegue la nota -, non dispone da tempo di nessun presidio sanitario e pertanto la CdC diventa un risultato di grande rilievo per tutta la comunità. Grazie a questo presidio si continuerà a valorizzare il nostro territorio realizzando opere e servizi che fino a oggi ci erano stati negati o strappati senza motivo. La Casa di Comunità, che si potrà raggiungere agevolmente data la sua vicinanza al centro abitato, consentirà a tutti coloro che ne avranno bisogno di poter accedere alle prime cure e alle terapie di base.Si precisa, in tal proposito, inoltre, che il Comune di Santeramo in Colle non dovrà sostenere oneri di alcun genere per la realizzazione del presidio, se non quelli relativi alla viabilità e all’approvvigionamento delle forniture di acqua corrente. Il grande lavoro posto in essere dell'attuale Amministrazione, guidata dal sindaco Casone, nonostante le difficoltà in cui si imbatte quotidianamente, sta raggiungendo importanti obiettivi a beneficio di tutti i cittadini santermani.È questa la linea politica che si segue e si continuerà a seguire fino alla fine del mandato: la politica del fare, con l’impegno e il lavoro di squadra da parte di tutti coloro che rappresentano la maggioranza, consiglieri ed assessori.