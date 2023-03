PUTIGNANO (BA) - Il 29 marzo alle ore 11:00 al Palazzo di Città di Putignano, in via Roma n.8, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei job centre di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, Noci - Putignano.All’incontro con la stampa parteciperanno la Sindaca di Putignano Luciana Laera, il Sindaco di Noci Domenico Nisi, l’Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Putignano Anna Caldi, la Dirigente 1^ Area del Comune di Putignano Pamela Giotta, l’Assessora al Welfare del Comune di Noci Marta Jerovante, il Presidente della Cooperativa Quasar Gianluca Urso.Porta Futuro Area Metropolitana di Bari è il network di job centre esteso nei Comuni del territorio metropolitano. Un progetto nato dall’esperienza di Porta Futuro Bari – job centre promosso e gestito dal Comune di Bari, attivo dal 2015 – interamente dedicato al mondo del lavoro e alla promozione di attività rivolte a cittadini e aziende.L’Amministrazione del Comune di Noci e del Comune di Putignano hanno sposato sin da subito il progetto di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari credendo fermamente nella necessità di offrire a cittadini e aziende nuove possibilità nell’ambito del lavoro. I due Comuni hanno quindi costituito un distretto unito dalla cooperazione per la gestione dei servizi dei job centre di prossima apertura a Noci e a Putignano. I servizi saranno coordinati dalla Cooperativa Quasar e dalla Cooperativa Mestieri Puglia. Il primo sportello che aprirà al pubblico sarà quello di Noci, l’inaugurazione è prevista per il 31 marzo.Durante la conferenza stampa sarà presentato il progetto di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, realizzato per offrire servizi connessi alle politiche attive del lavoro con l’obiettivo di favorire l’occupazione lavorativa, facilitare l’incontro tra domanda e offerta, contribuire allo sviluppo del territorio.