CARPINO (FG) - Momenti di paura a Carpino, in provincia di Foggia, teatro di una rissa con bottiglie tra migranti. I due cittadini senegalesi, secondo quanto appreso, erano in evidente stato di ebbrezza quando hanno iniziato a litigare, per futili motivi, nei pressi di un'abitazione sita nel centro storico dove i due convivono.Uno dei due facinorosi ha riportato una ferita alla testa ed è in cura dal 118. Per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi. Al via le indagini dei carabinieri.