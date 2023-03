I risultati dell’indagine, oggi,sono stati motivo di analisi e riflessioni con esperti del mondo medico e sportivo. Erano presenti, Antonio Rutigliano delegato Bat del Coni, Marco Majorano presidente Ams della Bat, Maria Rosaria Sivilli medico sportivo, Gaia Elena Damato psicologa, Valentino Di Stolfo dirigente scolastico, Angela Cristiano fiduciaria comunale Coni di Margherita di Savoia, Giuseppe Acquafredda fiduciario comunale Coni di Trinitapoli,Vincenzo Caputo docente Scienze motorie.





Sono state socializzate le risposte degli alunni per poi aprire un "dialogo" con gli stessi. Esperienza positiva che tenta di far capire ai medici sportivi, ai responsabili del Coni e a esperti dello sport le problematiche dei giovani in questa fascia di età per poter in seguito adottare altri interventi che possano alleviare le problematiche riscontrate. Il prossimo incontro il 10 marzo a San Ferdinando di Puglia presso l’Istituto Dell’ Aquila – Staffa .

Incontro per il progetto "A scuola...in forma con lo sport" tenutosi presso l’Auditorium dell'IISS Aldo Moro di Margherita di Savoia con gli alunni delle classi prime, seconde e terze. E’una prima fase nella quale sono stati somministrati dei questionari anonimi a tutti gli alunni delle classi suddette per una indagine-studio dei comportamenti, delle abitudini e degli stili di vita degli adolescenti della sesta provincia pugliese, prima, durante e dopo la pandemia da Covid 19.