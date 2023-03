TARANTO - A Taranto torna il Premio “Classica Due Mari”. La seconda edizione sarà un omaggio ad uno dei tenori più importanti della scena lirica internazionale da oltre tre decenni: Fabio Armiliato.

L’evento a ingresso libero è organizzato dall’Associazione musicale “Arturo Toscanini”, si terrà sabato 11 marzo alle ore 19 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto.

Il Premio “Classica Due Mari” nasce per celebrare i grandi protagonisti del panorama lirico e sinfonico che con le loro carriere e la loro personalità continuano ad ispirare intere generazioni di musicisti. Il premio, oltre ad essere un riconoscimento prestigioso, intende fare da cassa di risonanza alle storie, ai talenti, alle esperienze e alle attività dei suoi destinatari, così da incoraggiare le nuove generazioni a coltivare il proprio talento ed offrire loro esempi virtuosi ai quali ispirarsi per migliorare le proprie capacità creative.

Ospite d’onore della serata sarà Fabio Armiliato, che oltre ad aver calcato palcoscenici prestigiosi come il Metropolitan Opera House di New York, l’Opera de Paris, la Royal Opera House di Londra, l’Opera di Chicago e tanti altri, ed esser stato diretto da importanti Direttori d’Orchestra come il M° Riccardo Muti, ha debuttato come attore protagonista del film di Woody Allen “To Rome with Love” che gli è valso lo speciale “Oscar della Lirica 2012”.

La serata vedrà inoltre, la partecipazione del Soprano Lorena Zaccaria, del Baritono Francesco Dell’Orco, del Coro Polifonico “Arturo Toscanini e, al Pianoforte il M° Roberto Corlianò e sarà presentata dalla giornalista Alessandra Macchitella.

La prima edizione del Premio Classica Due Mari è stata invece dedicata alla prestigiosa carriera di uno dei più importanti Direttori d’Orchestra attivi in Italia e all’estero: Donato Renzetti.

L’Associazione musicale “Arturo Toscanini” nasce a Taranto con lo scopo di promuovere la formazione, la diffusione e la condivisione della cultura musicale in tutte le sue forme, attraverso la realizzazione di attività concertistica, spettacoli d’opera lirica e masterclass, con la collaborazione di importanti artisti nell’ambito musicale.

Cantante lirico e attore, è da oltre tre decenni uno dei più importanti tenori della scena lirica internazionale e acclamato dal pubblico grazie alla sua vocalità, al suo carisma interpretativo, all'impressionante registro acuto e alla sua innata musicalità. Nato a Genova e diplomatosi al Conservatorio “Niccolò Paganini”, dopo aver partecipato nel 1980 al “Laboratorio Lirico di Alessandria”, cantando il ruolo del Dr. Cajus nel Falstaff di Giuseppe Verdi, nel 1984 debutta giovanissimo nel primo ruolo da protagonista, come Gabriele Adorno nel Simon Boccanegra di Verdi col Teatro Carlo Felice di Genova in trasferta a Savignone (GE). Da quel momento ha iniziato una grande carriera che lo porta ad interpretare i ruoli primari nei teatri più prestigiosi del mondo: il Mettropolitan Opera House di New York, il Teatro alla Scala di Milano, l'Opéra de Paris, l'Arena di Verona, il Teatro del Gran Liceu di Barcelona, l' NHK di Tokyo, l'Opera di San Francisco, il Teatro Real di Madrid, la ROH Covent Garden di Londra, la Bayerische Staastoper e la Wiener Staastoper, solo per citarne alcuni. Emozionanti le sue interpretazioni nel ruolo di Mario Cavaradossi in Tosca, per il quale è considerato interprete di assoluto riferimento. Tra i recenti successi, ricordiamo i Pagliacci al Festival “ Ruggero Leoncavallo “ e al Festival della Reggia di Colorno ( PR ), il debutto nel ruolo di Luciano di Chablis nel Si di Pietro Mascagni al Teatro Goldoni di Livorno, l' Adriana Lecouvreur al Teatro Filarmonico di Verona e Carmen all' Arena di Verona riscuotendo sempre un grandissimo successo unanime di pubblico e di critica.

Nel 2012 viene chiamato da Woody Allen a debuttare sul grande schermo, recitando da protagonista a fianco dello stesso regista nel film “To Rome with Love“ e imponendosi con questa esperienza anche nel mondo del cinema, grazie al riconoscimento unanime di pubblico e critica.

Nel 2013 ha creato insieme al pianista Fabrizio Mocata il progetto “RecitaL CanTANGO“ che riscopre le radici belcantiste italiane del “Tango Cancion (Canzone del Tango)“, suscitando grande interesse nei media di tutto il mondo e il riconoscimento dell’Accademia Nacional del Tango di Buenos Aires. Premiato con moltissimi importanti Premi alla Carriera, nel 2018 è stato anche insignito dell'onorificenza di “Corrispondente Diplomatico di Malta” per meriti artistici e umanitari internazionali e della carica di “Ambasciatore di Genova nel Mondo”. Da anni Fabio Armiliato svolge anche attività di insegnante di tecnica e interpretazione vocale.