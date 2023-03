Maria Teresa Reale è la vincitrice della terza edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che ieri sera su Rai 1 ha conquistato il prime time con 3.644.188 spettatori e il 23,57% di share.

Una edizione da record che conferma "The Voice Senior" come leader incontrastato della prima serata del venerdì sera con una media di 3.833.796 spettatori e una share del 23.4% che segna una crescita del 4.5% in più rispetto alla stagione precedente. In tutte e sette le serate è risultato il programma più visto in prime time. La puntata più vista è stata quella della semifinale, in onda il 24 febbraio, con il 25.2% di share (record storico del programma), mentre la serata più vista in termini di spettatori è stata quella del 3 febbraio con 4.065 milioni. Il picco di share è stato raggiunto nel corso della fine di ieri sera, alle 24.20, durate la proclamazione del vincitore con il 33.72%.

Un risultato che ancora una volta conferma il successo di "The Voice Senior" – il format internazionale tra i più visti ed amati al mondo e prodotto in Italia da Fremantle - che coniuga divertimento e spunti di riflessione, in un viaggio attraverso la grande musica italiana e internazionale con al centro piccole e grandi storie di vita che hanno saputo toccare anche in questa edizione il cuore di milioni di telespettatori.

Maria Teresa Reale, 61 anni, insegnante di Sora (Fr), artista del “team Clementino”, con la sua interpretazione di "Un’emozione da poco" di Anna Oxa ha conquistato il pubblico da casa aggiudicandosi la vittoria e la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Universal Music’. Una scelta, quella dei telespettatori, che è arrivata al culmine di una serata ricca di emozioni e divertimento, aperta da un’indimenticabile performance di Fiorella Mannoia che si è esibita in un medley dei suoi brani più celebri insieme ai dodici finalisti di "The Voice Senior".

E dopo il successo di "The Voice Senior", Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri saranno di nuovo insieme, questa sera su Rai1 in prima serata, con il primo dei due appuntamenti di "The Voice Kids", la versione junior del talent show che vedrà protagonisti giovani interpreti tra i sette e i quattordici anni.

"The Voice Senior" è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e da Marco Tombolini ed è figlio di "The Voice", format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.