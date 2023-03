BARI - Il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università di Bari “Aldo Moro”, diretto dal Prof. Paolo Pardolesi, si è particolarmente distinto nell’ambito della presentazione dei progetti sulle “competenze trasversali”, finalizzati a far acquisire agli studenti capacità utili ad una maggiore integrazione e al raggiungimento di maggiori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro: ben 12 i progetti proposti da docenti del Dipartimento approvati dagli organi centrali dell’Ateneo barese.Si tratta di insegnamenti a libera scelta o di laboratori inseriti nel percorso formativo che mirano a sviluppare conoscenze, abilità e atteggiamenti da affiancare al concetto di conoscenza pura (intesa come delimitata dai confini delle discipline tradizionali), tra le quali la capacità di imparare, l'imprenditorialità o le competenze sociali e civiche. Le attività sono aperte a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico dell'Università degli Studi di Bari - con l’acquisizione di crediti formativi -, nonché a soggetti esterni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.Questi i corsi approvati, che prenderanno avvio a breve - nelle sedi di Giurisprudenza (Taranto, Via Duomo 259) e di Economia (Taranto, Via Lago maggiore ang. Via Ancona) del Dipartimento Jonico -, con l’indicazione dei rispettivi referenti: Prevenzione e contrasto della violenza domestica e di genere attraverso le reti territoriali. Profili giuridici, psicologici e sociali (Prof. Nicola Triggiani); Public procurement – Attività di celebrazione della gara e ricerca gare (Prof.ssa M.T.P. Caputi Jambrenghi); Laboratorio di creatività e innovazione imprenditoriale BALAB Taranto (Prof.ssa Maria Casola); Tecniche di comunicazione forense (Prof. Aurelio Arnese e Prof. Stefano Vinci); Il mondo dei droni: funzionamento, normativa e campi applicativi (Prof. Giuseppe Tassielli); Le organizzazioni non governative (ONG): profili teorico-pratici (Prof. Ivan Ingravallo); R.I.M.E.D.I.A.R.E. - Realizzare l’Inclusione dei MinorEnni DevIanti Attraverso Relazioni (Prof. Lorenzo Pulito); Confessioni religiose ed Enti locali. Lavoro, festività e simboli religiosi nei luoghi pubblici (Prof. Paolo Stefanì); Laboratorio di discussione di case-law, scrittura di atti giudiziari e ricerca bibliografica e giurisprudenziale (Prof. Nicola Triggiani e Prof. Stefano Vinci); Laboratorio di psichiatria transculturale e diritti fondamentali del migrante. L’accoglienza umanitaria tra cultura e disagio mentale (Prof. Maurizio Sozio); La mediazione culturale in ambito pedagogico e sociosanitario (Prof.ssa Adriana Schiedi); Laboratorio di transizione ecosostenibile del Mar Piccolo di Taranto (Prof.ssa Federica Monteleone e Prof. Stefano Vinci).Tutte le informazioni su modalità e termini di iscrizione ai corsi sono riportate sul portale dell’Università di Bari e sul sito del Dipartimento Jonico, che anche nel prossimo a.a. 2023-24 presenterà un’ampia offerta formativa: Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; Laurea triennale in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità; Laurea triennale in Economia e amministrazione delle aziende; Laurea magistrale in Strategie d’impresa e management; Laurea triennale in Scienze e gestione delle attività marittime; Laurea magistrale in Scienze strategiche marittimo-portuali. Altrettanto ricca l’offerta formativa nel post-laurea, con Master, Short-master e il Dottorato di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo.