TARANTO - Il 30 marzo 2023, a Taranto, presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” dell’Università di Bari “Aldo Moro”, sarà inaugurato il Corso per le Competenze Trasversali “Prevenzione e contrasto della violenza domestica e di genere attraverso le reti territoriali. Profili giuridici, psicologici e sociali”, diretto dal Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale.Dopo il notevole successo raccolto lo scorso anno con la precedente edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 150 discenti, la Regione Puglia continua a investire nella formazione universitaria, sostenendo e finanziando questa seconda edizione, che vede la collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari e i centri antiviolenza della provincia di Taranto gestiti dalle Associazioni Sud Est Donne e Alzàia Onlus ETS.Tredici seminari - per un totale di 48 ore di formazione – che si svolgeranno dal 30 marzo al 29 giugno, coinvolgendo 22 docenti provenienti da tutta Italia - tra cui la magistrata Paola Di Nicola Travaglini, che condurrà la Lectio Magistralis conclusiva su “Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere” - e che si rivolge non solo al corpo studentesco dell’Università di Bari, ma anche a operatrici e operatori della rete antiviolenza locale e a chiunque sia interessato ad approfondire la tematica della violenza domestica e di genere.Obiettivo del corso è, infatti, quello di dare attuazione alla D.G.R. 813/2020, che si pone in continuità con la D.G.R. 1556/2019 “Adozione del piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-20”, al fine di promuovere un graduale cambiamento culturale, mettendo in atto azioni e interventi tesi ad educare, sensibilizzare, prevenire e combattere ogni forma di discriminazione, sradicare vecchi stereotipi legati ai ruoli di genere e a modelli sessisti, anche attraverso l’esperienza professionale dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio jonico.I seminari prevedono il coinvolgimento di molteplici professionalità provenienti dall’accademia e dalla società civile, con un approccio multidisciplinare e integrato, finalizzato a fornire gli strumenti conoscitivi e le competenze professionali utili a promuovere una nuova cultura capace di contrastare qualsiasi forma di violenza di genere. La metodologia didattica comprenderà sia lezioni frontali sia l’approfondimento di casi-studio.La partecipazione al Corso è prevista, esclusivamente in presenza, presso il Dipartimento Jonico UniBA (in Via Duomo, 259 – Taranto).Il corso è aperto gratuitamente a studentesse e studenti iscritti a Corsi di studio triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico dell’Università di Bari “Aldo Moro” – con l’acquisizione di 6 cfu -, a dottorande/i di ricerca, specializzande/i iscritti ai relativi corsi.Il corso è anche aperto a soggetti esterni in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo), i quali potranno partecipare alle attività a seguito di versamento della quota di iscrizione pari a € 67,60 oltre all’ imposta di bollo virtuale pari a € 16,00. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il sistema pagoPA.Le iscrizioni devono essere effettuate sul portale UniBa, seguendo le note operative ivi presenti nella sezione Competenze Trasversali. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 30 marzo 2023.Il corso, realizzato in collaborazione con il CUG Uniba, è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto, il CROAS Puglia e ha ottenuto il patrocinio dell’ASL-TA e della Fondazione Scuola Forense di Taranto.