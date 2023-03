Perché Omegle non può essere definita la chat video perfetta



Omegle (come ChatRoulette) ha molti svantaggi, che possono essere elencati all'infinito, ma uno dei principali è l’assenza di un'applicazione mobile. Al giorno d'oggi, questo è una mancanza rilevante, a causa della quale la chat video perde molti utenti.



Perché l'assenza dell'app Omegle è svantaggiosa per gli utenti? Possiamo citare diversi motivi:



Si è continuamente collegati a un computer o laptop. Questo fatto di per sé causa molti inconvenienti. Sì, puoi utilizzare la versione web del sito adattata per smartphone e tablet, ma questo è tutt'altro che la stessa cosa di un'applicazione mobile a tutti gli effetti. Devi usare un browser, inserire ogni volta l'indirizzo del sito o cercarlo nei segnalibri, e così via, e questo è molto scomodo. Ad esempio, in molti browser, se trascini una pagina verso il basso con il dito, si aggiornerà istantaneamente e la connessione verrà interrotta. Con un movimento di poco conto si rischia, quindi, di perdere per sempre un interlocutore interessante.



La stessa filosofia degli incontri veloci su Internet sta svanendo. Per iniziare a chattare in un'applicazione di chat video, di solito è necessario eseguire solo due passaggi: 1 — toccare l'icona del programma per avviarlo, 2 — fare clic sul pulsante "Avvia". Se lo si desidera, è possibile specificare ulteriori impostazioni di ricerca, ma ciò non è necessario. La versione web richiede più azioni, molte delle quali, dopo aver utilizzato l'applicazione, sembrano del tutto inutili. Una vera e propria perdita di tempo.



Non tutti i siti, a differenza delle applicazioni, sono fatti bene per i dispositivi mobili. L’errata struttura della pagina (layout), e la posizione incorretta o anche l'assenza di alcuni elementi del sito che invece sono abbastanza comuni per le versioni mobili, soprattutto su dispositivi non standard. Il sito web di Omegle è ben adattato, ma non ancora perfetto. È davvero scomodo usarlo su un piccolo schermo di uno smartphone.



In una parola, se scegli tra due video chat identiche, dove una ha un'applicazione mobile e l'altra no, la scelta a favore della prima è ovvia. L'unica eccezione alla regola è se hai un vecchio telefono con la memoria piena o se la versione del tuo sistema operativo non è supportata ma questo ora succede di rado è un'eccezione alla regola.



Ottime app in alternativa a Omegle con maggiori funzionalità



Fatto interessante: attualmente ci sono circa 8.000 servizi di incontri online nel mondo. La maggior parte sono chat video, alternative a Omegle.



Come con le



OmeTV



OmeTV: una famosa chat video anonima che ha una versione web funzionale, nonché app per iOS e Android. Su OmeTV puoi:



indicare il sesso per una più accurata ricerca dell'interlocutore;

scegliere la lingua di comunicazione;

abilitare la funzione di traduzione automatica dei messaggi nella lingua selezionata. Fatto interessante: attualmente ci sono circa 8.000 servizi di incontri online nel mondo. La maggior parte sono chat video, alternative a Omegle.Come con le app classiche di incontri online, il settore delle chat roulette ha i suoi leader e i suoi contendenti meno conosciuti. Oggi ci interesseremo dei siti che hanno più successo nel mercato. Vediamoli da vicino.OmeTV: una famosa chat video anonima che ha una versione web funzionale, nonché app per iOS e Android. Su OmeTV puoi:indicare il sesso per una più accurata ricerca dell'interlocutore;scegliere la lingua di comunicazione;abilitare la funzione di traduzione automatica dei messaggi nella lingua selezionata.



A proposito, puoi inviare messaggi di testo direttamente durante una conversazione video. È molto utile.



L'operazione è molto intuitiva nell'applicazione: scorri verso sinistra — cerca l'interlocutore, scorri verso destra — termina la conversazione. Inoltre, OmeTV utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare il comportamento degli utenti e, se qualcosa non va secondo le regole, il sistema li banna rapidamente. Tuttavia, a giudicare dalle recensioni, l'algoritmo è spesso incorretto e blocca le persone che non hanno commesso alcuna violazione.



Tume



Tume — un'applicazione abbastanza semplice ma altamente funzionale per iOS e Android, che offre agli utenti diverse funzioni utili:



videochat in modo completamente casuale con sconosciuti;

filtro di genere per una più accurata ricerca degli interlocutori;

chat di testo privata con nuovi amici;

regali virtuali.



È interessante notare che a Tume, oltre ai consueti divieti di insultare, minacciare e simili, c'è anche il divieto di affrontare argomenti politici. Di fatti, se parli attivamente di politica e ne parli in modo piuttosto sentito, potresti essere bloccato.



CooMeet



CooMeet — una delle chat video più famose tra il pubblico maschile



Altre caratteristiche interessanti di CooMeet includono quanto segue:



versione web funzionale e utili applicazioni per iOS e Android;

impostazioni di ricerca flessibili per interlocutori di sesso femminile il cui profilo è stato verificato;

moderazione di alta qualità 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

chat video e di testo;

connessione di alta qualità anche con internet lento;

proprio programma di affiliazione in cui puoi guadagnare denaro per gli utenti invitati a registrarsi.



Inoltre, CooMeet ti consente di utilizzare tutte le funzionalità e gli strumenti gratuitamente durante il periodo di prova.



HOLLA



HOLLA — una famosa applicazione di chat video utilizzata in oltre 40 Paesi in tutto il mondo. Qui puoi comunicare tramite video, audio o testo. Per una selezione più accurata dell'interlocutore è possibile utilizzare filtri di genere e geografici.



Tra le funzioni utili di HOLLA ci sono filtri video originali e adesivi che aiutano a diversificare la comunicazione e mostrare la propria creatività. Gran parte della funzionalità di chat video è disponibile gratuitamente. L'app è rilasciata solo per Android.



Camsurf



Camsurf — un sito di chat video e un'app con un set di funzionalità abbastanza flessibile. Qui non vengono usati unicamente filtri di genere e geografici, ma anche molto altro:



nascondere la propria posizione;

utilizzare la ricerca sicura;

esibire badge di verifica;

raccogliere iscritti per i tuoi social network;

aggiungere un messaggio introduttivo;

ricerca di interlocutori per interessi e così via.



Molte di queste funzionalità sono disponibili solo con un account premium, ma in generale Camsurf è gratuito.



MeetYo



MeetYo è una chat online per Android, dove puoi incontrare interlocutori in modo completamente casuale e trovare persone nelle vicinanze. L'applicazione analizza la tua posizione e cerca di connetterti a coloro che sono nelle vicinanze al momento. Ciò significa che le possibilità di un incontro dal vivo sono molto maggiori.



A differenza di molte piattaforme alternative a Omegle, MeetYo non ha la chat video. Invece, c'è una chat vocale. Questo è ancora più interessante, perché crea l'effetto sorpresa e aiuta a non concentrarsi solo sull'apparenza quando ci si incontra. Il resto dell'applicazione non è troppo diverso dalla maggior parte dei servizi analoghi.



Azar



Azar — una chat video per Android e iOS, dove puoi conoscere persone praticamente in tutto il mondo. Puoi fidarti completamente della scelta casuale dell'interlocutore o utilizzare le impostazioni di ricerca:



filtro di genere;

ricerca per geolocalizzazione.



Per diversificare la tua comunicazione, puoi applicare vari filtri ed effetti al tuo video, nonchè utilizzare la funzione di sostituzione dello sfondo.



La video chat di Azar ha una sezione Lounge che sembra più una normale app di incontri online con profili utente completi che puoi visualizzare e con cui puoi interagire.

In conclusione: più app, più libertà



Sempre più piattaforme alternative a Omegle si stanno concentrando sulle applicazioni mobili e non sulla versione web. Inoltre, ad oggi, sono già molti i servizi che funzionano esclusivamente nel formato di programmi per applicazioni mobili ed è impossibile utilizzarli in linea di principio tramite un browser. Questa tendenza segue una certa logica: in questo caso, infatti, i siti diventano superflui.



Ora le principali



Di conseguenza, possiamo affermare con sicurezza che le chat roulette senza applicazioni mobili presto non avranno alcuna possibilità di correlare con i servizi multipiattaforma. Per questo motivo, se l'app Omegle non vedrà la luce nei prossimi anni, il servizio potrebbe perdere una parte significativa del suo pubblico. Pertanto, gli sviluppatori dovrebbero risolvere questo problema il prima possibile. A proposito, puoi inviare messaggi di testo direttamente durante una conversazione video. È molto utile.L'operazione è molto intuitiva nell'applicazione: scorri verso sinistra — cerca l'interlocutore, scorri verso destra — termina la conversazione. Inoltre, OmeTV utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare il comportamento degli utenti e, se qualcosa non va secondo le regole, il sistema li banna rapidamente. Tuttavia, a giudicare dalle recensioni, l'algoritmo è spesso incorretto e blocca le persone che non hanno commesso alcuna violazione.Tume — un'applicazione abbastanza semplice ma altamente funzionale per iOS e Android, che offre agli utenti diverse funzioni utili:videochat in modo completamente casuale con sconosciuti;filtro di genere per una più accurata ricerca degli interlocutori;chat di testo privata con nuovi amici;regali virtuali.È interessante notare che a Tume, oltre ai consueti divieti di insultare, minacciare e simili, c'è anche il divieto di affrontare argomenti politici. Di fatti, se parli attivamente di politica e ne parli in modo piuttosto sentito, potresti essere bloccato.CooMeet — una delle chat video più famose tra il pubblico maschile è un'alternativa italiana a Omegle. Tutto grazie al fatto che la piattaforma li collega esclusivamente con le donne. Inoltre, ogni donna conferma la sua identità al momento della registrazione, grazie alla quale non ci sono profili falsi e bot in CooMeet.Altre caratteristiche interessanti di CooMeet includono quanto segue:versione web funzionale e utili applicazioni per iOS e Android;impostazioni di ricerca flessibili per interlocutori di sesso femminile il cui profilo è stato verificato;moderazione di alta qualità 24 ore su 24, 7 giorni su 7;chat video e di testo;connessione di alta qualità anche con internet lento;proprio programma di affiliazione in cui puoi guadagnare denaro per gli utenti invitati a registrarsi.Inoltre, CooMeet ti consente di utilizzare tutte le funzionalità e gli strumenti gratuitamente durante il periodo di prova.HOLLA — una famosa applicazione di chat video utilizzata in oltre 40 Paesi in tutto il mondo. Qui puoi comunicare tramite video, audio o testo. Per una selezione più accurata dell'interlocutore è possibile utilizzare filtri di genere e geografici.Tra le funzioni utili di HOLLA ci sono filtri video originali e adesivi che aiutano a diversificare la comunicazione e mostrare la propria creatività. Gran parte della funzionalità di chat video è disponibile gratuitamente. L'app è rilasciata solo per Android.Camsurf — un sito di chat video e un'app con un set di funzionalità abbastanza flessibile. Qui non vengono usati unicamente filtri di genere e geografici, ma anche molto altro:nascondere la propria posizione;utilizzare la ricerca sicura;esibire badge di verifica;raccogliere iscritti per i tuoi social network;aggiungere un messaggio introduttivo;ricerca di interlocutori per interessi e così via.Molte di queste funzionalità sono disponibili solo con un account premium, ma in generale Camsurf è gratuito.MeetYo è una chat online per Android, dove puoi incontrare interlocutori in modo completamente casuale e trovare persone nelle vicinanze. L'applicazione analizza la tua posizione e cerca di connetterti a coloro che sono nelle vicinanze al momento. Ciò significa che le possibilità di un incontro dal vivo sono molto maggiori.A differenza di molte piattaforme alternative a Omegle, MeetYo non ha la chat video. Invece, c'è una chat vocale. Questo è ancora più interessante, perché crea l'effetto sorpresa e aiuta a non concentrarsi solo sull'apparenza quando ci si incontra. Il resto dell'applicazione non è troppo diverso dalla maggior parte dei servizi analoghi.Azar — una chat video per Android e iOS, dove puoi conoscere persone praticamente in tutto il mondo. Puoi fidarti completamente della scelta casuale dell'interlocutore o utilizzare le impostazioni di ricerca:filtro di genere;ricerca per geolocalizzazione.Per diversificare la tua comunicazione, puoi applicare vari filtri ed effetti al tuo video, nonchè utilizzare la funzione di sostituzione dello sfondo.La video chat di Azar ha una sezione Lounge che sembra più una normale app di incontri online con profili utente completi che puoi visualizzare e con cui puoi interagire.In conclusione: più app, più libertàSempre più piattaforme alternative a Omegle si stanno concentrando sulle applicazioni mobili e non sulla versione web. Inoltre, ad oggi, sono già molti i servizi che funzionano esclusivamente nel formato di programmi per applicazioni mobili ed è impossibile utilizzarli in linea di principio tramite un browser. Questa tendenza segue una certa logica: in questo caso, infatti, i siti diventano superflui.Ora le principali piattaforme mobili sono iOS e Android . La maggior parte degli sviluppatori di chat video rilascia applicazioni per entrambi i sistemi operativi (sebbene ci siano eccezioni). Inoltre, un altro importante protagonista è apparso di recente sul mercato: il sistema operativo di Huawei chiamato Harmony OS. Probabilmente, presto vedremo la comparsa di versioni di programmi di chat video per questo nuovo sistema operativo, perché per gli sviluppatori questa è una grande opportunità per coprire il grande mercato asiatico.Di conseguenza, possiamo affermare con sicurezza che le chat roulette senza applicazioni mobili presto non avranno alcuna possibilità di correlare con i servizi multipiattaforma. Per questo motivo, se l'app Omegle non vedrà la luce nei prossimi anni, il servizio potrebbe perdere una parte significativa del suo pubblico. Pertanto, gli sviluppatori dovrebbero risolvere questo problema il prima possibile.

Omegle è oggi una delle chat video online più conosciute in Internet. Il sito esiste dal 2009 e durante questo periodo milioni di persone hanno utilizzato le sue funzioni. Ad usare Omegle non sono stati solo utenti ordinari, ma anche blogger famosi e persino star di Hollywood.Omegle ha vissuto molti alti e bassi nei suoi oltre 12 anni di esistenza. Lo stesso è stato per suo principale rivale (almeno all'inizio) — ChatRoulette. Nei primi anni, milioni erano gli utenti che utilizzavano il sito giornalmente. Poi sono comparsi molti altri siti analoghi, che hanno attirato una parte significativa degli utenti. Molte persone hanno visto che le alternative a Omegle sono molto più convenienti, offrono funzionalità più interessanti e utili e sono anche più sicure grazie a una buona moderazione e a un supporto completo.