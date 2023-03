Massafra Teatro: "Il misantropo di Molière in tempo di guerra" il 26 marzo e "Il test" con Roberto Ciufoli il 5 aprile chiudono la stagione



MASSAFRA (TA) - Prosegue la stagione di prosa 2022/22 organizzata dalla Città di Massafra in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il prossimo appuntamento ospitato dal Teatro Comunale il prossimo 26 marzo, è "Il misantropo di Molière in tempo di guerra" con la regia di Carlo Formigoni. - Prosegue la stagione di prosa 2022/22 organizzata dalla Città di Massafra in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Il prossimo appuntamento ospitato dal Teatro Comunale il prossimo 26 marzo, è "Il misantropo di Molière in tempo di guerra" con la regia di Carlo Formigoni.





C’è un personaggio da tutti molto stimato, ma questo personaggio non stima nessuno, neppure la giovane donna di cui è innamorato. I tempi sono cattivi: c’è una guerra in atto. Chi è J.B. Molière? Che genere di teatro è il suo? Comico, derivante dalla commedia dell’arte. "Il Misantropo" è comico? Non proprio. E perché l’avete scelto? Perché è vicino allo spirito del nostro difficile tempo, tempo di crisi e di guerra.

Per l’ultimo appuntamento della stagione, il 5 aprile l’appuntamento è al Teatro Spadaro, dove a salire sul palco con "Il Test" saranno Roberto Ciufoli (che firma anche la regia dello spettacolo), Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi.

Hèctor e Paula, una coppia con qualche problema economico, devono affrontare la scelta che gli propone il vecchio amico Toni, in attesa che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata psicologa di successo. Una decisione apparentemente semplice: accontentarsi di una piccola ma immediata fortuna o aspettare lunghi anni per decuplicarla?





INFO

Biglietteria INFOPOINT – Massafra

Piazza Garibaldi

tel. 0998804695

TEATRO SPADARO

P.zza Martiri del Risorgimento, 10

TEATRO COMUNALE

Piazza Garibaldi

tel. n. 3246103258

www.teatropubblicopugliese.it