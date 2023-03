- L’attaccante del Lecce Lameck Banda 22 anni ha segnato due gol con lo Zambia nella gara vinta 3-1 sul Lesotho a Ndola nel Gruppo H delle qualificazioni alla Coppa d’Africa che si giocherà a Gennaio 2024 in Costa D’Avorio. Banda è entrato in campo nello Zambia al 13’ del primo tempo al posto dell’ infortunato Musonda. Banda ha realizzato una rete di testa su cross di Kangwa all’8’ del secondo tempo e l’altro gol con una conclusione di destro al 12’ della ripresa. Per il calciatore sono state le prime due reti segnate da quando gioca con lo Zambia. Nelle altre gare delle qualificazioni alla Coppa D’Africa la Repubblica Centrafricana ha prevalso 3-0 sul Magadascar in trasferta, il Sud Sudan ha superato 2-1 il Congo fuori casa e il Ghana ha vinto 1-0 sull’Angola in casa. Lo Zambia è primo con 6 punti.