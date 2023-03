POLIGNANO A MARE (BA) - Sabato 25 marzo – Si terrà domani, a partire dalle ore 10:00, l’iniziativa tra mare, storia e natura che mira a permettere a tutti gli interessati di rendersi conto di cosa la Serim Srl sta realizzando per riqualificare un’area di Costa Ripagnola. Una mattinata dedicata alle bellezze paesaggistiche, naturalistiche e archeologiche di uno dei tratti del futuro parco costiero.“La Serim ha invitato a partecipare le amministrazioni locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni ambientaliste, culturali e imprenditoriali del territorio nonché aperto i cancelli del cantiere ai tanti curiosi e amanti della natura e del paesaggio – dichiara l’ing. Massimo Rubino, progettista Serim – L’obiettivo è quello di dare un assaggio di cosa potranno godere tutti una volta concluso il cantiere. Puntiamo ad un turismo sostenibile che preservi l’area ma che permetta finalmente, ai polignanesi in primis, di vivere uno dei tratti più belli della nostra costa in sicurezza e comodità. È stata una immensa gioia ricevere così tante richieste di partecipazione – prosegue Rubino – Purtroppo, però, la proprietà si è vista costretta a dover rinviare l’appuntamento con alcune persone perché non può essere presente più gente di quella che Costa Ripagnola possa accoglierne, proprio per tutelare e preservare l’area e le sue bellezze. Con l’auspicio di trascorrere una piacevole domenica tra mare, storia e natura, ci saranno presto nuove occasioni per visitare il cantiere e sarà nostra premura comunicarle per tempo”.Una giornata tra mare, storia e naturaDomenica 26 marzo – ore 10