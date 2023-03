BARI - Sostenibile, lento e in continua crescita anche in Puglia: è il turismo su due ruote. I vertici nazionali del ciclismo e quelli politici regionali insieme agli operatori della filiera pugliese e non solo, si confronteranno su queste tematiche nel corso dell’evento “PUGLIA BIKE DESTINATION”. Si svolgerà venerdì 17 e sabato 18 marzo nel Padiglione 152 della Fiera del Levante, con inizio alle ore 9, l’accesso è dall’ingresso monumentale. Per partecipare alle due giornate dell'evento, ed ai tre tavoli tematici del pomeriggio del 17 marzo, sarà necessario iscriversi al seguente link shorturl.at/uzIW1 L’obiettivo della Regione Puglia è diventare una bike destination e cioè un luogo di vacanza scelto proprio da chi desidera fruire dei luoghi e della cultura e dell’accoglienza locale spostandosi per lo più in bicicletta. Il turismo sostenibile è tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e centrale nei programmi UNWTO, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di Turismo.L’evento PUGLIA BIKE DESTINATION, organizzato da Regione Puglia e dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, sarà l’occasione per soffermarsi con esperti da tutta Italia sulle prospettive di crescita del turismo su due ruote al Sud e di farlo con dati alla mano, di conoscere meglio questo mondo del luxury hotel e dei bike hotel.L’apertura dei lavori avverrà, venerdì ore 9.30-10.30, con i saluti istituzionali e la partecipazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’Assessore a Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Gianfranco Lopane, dell’assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Anita Maurodinoia, del vicepresidente della Regione Puglia ed assessore a Bilancio, Sport per Tutti, Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale Raffaele Piemontese, dell’Assessore ad Ambiente, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica Anna Grazia Maraschio, e del sindaco di Bari Antonio Decaro. Interveranno Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione, e Vito Antonio Antonacci, direttore Dipartimento Mobilità.Si segnala la partecipazione, fra i numerosi ospiti di spicco del 17 e 18 marzo a Bari, di Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana unitamente alla Nazionale Under 23 che, da lunedì si sta allenando su vari percorsi in Puglia. C’è grande attesa per l’arrivo in Fiera del Levante di sabato 18 marzo proprio degli atleti su due ruote attraverso il lungomare di Bari con accesso dall’ingresso monumentale previsto per le ore 10-10.30 circa.