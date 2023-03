BARI - Domani 16 marzo 2023, ore 11.00-12.30, nel Museo d'Arte contemporanea "Pino Pascali" (in via Parco del Lauro 119) di Polignano a Mare (Ba) si terrà l’evento organizzato da Booking.com in collaborazione con il Comune polignanese e la Regione Puglia dal titolo “Accoglienza e digitale. Binomio vincente per la promozione del territorio".Per l’occasione Booking.com consegnerà un riconoscimento alla città di Polignano a Mare, città più accogliente al mondo secondo l'edizione del Traveller Review Awards 2023.Interverranno:• Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia • Antonio Decaro, sindaco di Bari e Presidente di ANCI • Alessandro Callari, regional Manager Booking.com Italia, Israele e Malta • Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia • Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare • Manuela Vitulli, scrittrice e travel bloggerModererà Antonio Stornaiolo, attore e conduttore televisivo