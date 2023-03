BARI - L’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci rende noti i dati relativi agli ingressi registrati al Margherita e a Spazio Murat per le mostre, entrambe patrocinate dal Comune di Bari, “Real Bodies” (25 novembre - 13 marzo), organizzata da Cube Comunicazione e Time 4 Fun, e “I Love Lego” (9 dicembre - 19 marzo), prodotta e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia.“Real Bodies” ha chiuso ieri con 45.697 visitatori, un numero eloquente del grande interesse suscitato da un’esposizione che coniuga la divulgazione scientifica con la promozione della salute a partire dalla conoscenza ravvicinata del corpo umano, dei suoi apparati e del suo funzionamento.“I Love Lego”, che sarà visitabile fino a domenica prossima, ha registrato fin qui circa 25mila ingressi, con una media giornaliera di 304 ingressi, con picchi nei giorni festivi fino a 1.800 visitatori.“Siamo molto soddisfatti di questi dati - commenta Ines Pierucci -, che confermano la scelta di una programmazione culturale diversificata e attenta a tutti i gusti e le fasce d’età. Poter scegliere di visitare un museo archeologico, civico, una pinacoteca o un percorso espositivo allestito nel Castello Svevo o ancora la mostra di un artista locale oppure un’esposizione di carattere scientifico o ludico-didattico significa esercitare concretamente il diritto alla fruizione culturale. Il nostro impegno in questi anni è andato in questa direzione: moltiplicare le occasioni di conoscenza e le opportunità di crescita personale e collettiva perseguendo la vocazione turistico culturale della città di Bari”.