BARI - Lo scorso 22 febbraio, alle 2.30, a Bari in via Crisanzio, due agenti sono intervenuti per sventare una rapina e fermare uno dei due africani che avevano svaligiato la borsa e aggredito un 24enne barese, in quel momento in compagnia di una ragazza, intenta a tornare a casa dopo una festa tra amici. A renderlo noto in una nota è Luigi Cipriani, segretario del movimento politico "Riprendiamoci il futuro".I due poliziotti, attirati dalle grida di aiuto invocate dai ragazzi, prontamente e senza indugio si sono imbattuti in un corpo a corpo con i due rapinatori che in più circostanze hanno strattonato gli agenti. Alla fine, grazie a professionalità e tenacia, gli stessi poliziotti sono riusciti ad ammanettare e arrestare uno dei due rapinatori, mentre l'altro è riuscito a scomparire.