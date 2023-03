Ad intervenire sul posto i Vigili del fuoco che hanno impiegato diverso tempo per estrarre dalle lamiere i due coniugi. L’uomo non è in pericolo di vita.

TARANTO - Nuovo dramma sulle strade del tarantino. Una 76enne è morta in un incidente stradale sulla Sava-Fragagnano. La vittima era a bordo di una Mercedes, insieme a suo marito, finita fuori strada e ribaltatasi.