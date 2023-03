BARLETTA (BT) - Da giorni agenti del commissariato di Barletta avevano notato uno strano via vai di giovani da uno stabile del centro cittadino, dopo aver focalizzato l’attenzione sui movimenti di un 32enne e hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e domiciliare. Mentre la polizia stava controllando i locali, il 32enne, in pigiama e scalzo, ha prelevato una busta in cellophane e ha cercato, durante la fuga, di disfarsene.Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a rinvenire anche l’involucro che conteneva 102 (centodue) bustine in cellophane trasparente a chiusura ermetica di marijuana per un peso lordo di gr. 190, 17 stecche di hashish confezionate all’interno di involucri in carta stagnola del peso complessivo lordo di gr. 27. Il giovane, al termine delle formalità di rito e secondo quanto disposto dalla Procura di Trani è stato arrestato ed è ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.È obbligo evidenziare che il destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto. la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.