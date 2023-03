BARLETTA (BT) - La Stagione Teatrale 2022/23 del Comune di Barletta, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, prosegue con un grande classico di Eduardo De Filippo. Dal 10 al 12 marzo, Geppy e Lorenzo Gleijeses portano in scena “Uomo e Galantuomo” per la regia di Armando Pugliese (10 e 11 marzo sipario ore 21.15, 12 marzo sipario ore 18.30).Sabato 11 marzo alle 18.30, nel Foyer del Teatro Curci, Geppy Gleijeses e la compagnia dello spettacolo incontrano il pubblico. Dialoga con loro Floriana Tolve e interviene Oronzo Cilli, assessore alla Cultura del Comune di Barletta.Uomo e galantuomo è il primo testo in tre atti di Eduardo, scritto nel 1922.Meccanismo comico straordinario, narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Proverbiale la scena delle prove di “Mala Nova” di Libero Bovio, in cui un suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne combina di tutti i colori. Poi gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera.: www.teatropubblicopugliese.it