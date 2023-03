I pugliesi hanno ottenuto 6 vittorie su 7 partite giocate nel girone di ritorno. La squadra allenata da Frank Vitucci dopo un periodo non positivo per quanto riguarda i risultati si è ripresa. Perkins può continuare a dare il suo determinante contributo per consentire all’ Happy Casa la qualificazione ai Play Off.

Nella scorsa stagione Perkins realizzò 524 punti in 30 gare disputate. Non è escluso che fino al termine di questo campionato e se i pugliesi riuscissero a qualificarsi anche nei Play Off l’americano possa riuscire a uguagliare o a superare questo record di punti realizzati.