Sono stati squalificati per una giornata due giocatori del Foggia. Sono il centrocampista Antonio Vacca espulso al 94’ del secondo tempo per doppia ammonizione nella gara persa dai dauni 4-2 col Cerignola al “Monterisi” e il terzino Daniel Leo il quale era diffidato ed è stato ammonito al 19’ del secondo tempo. Squalificato per una giornata il difensore Carlo De Risio del Monopoli sanzionato col cartellino giallo al 36’ del secondo tempo, era diffidato.

Nel girone C di Serie C per quanto riguarda le squadre pugliesi sono stati squalificati alcuni calciatori. Il difensore Pasquale Giannotti del Monopoli ha avuto 2 giornate di squalifica perché nella partita persa dai biancoverdi 1-3 con il Giugliano al “Veneziani” al 36’ del primo tempo è stato espulso per avere colpito un calciatore dei campani con una manata sulla nuca.