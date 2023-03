via Happy Casa Brindisi fb

- In A/1 di basket maschile l’americano dell’ Happy Casa Brindisi Marcquise Reed è il giocatore con la percentuale di realizzazione più alta nei tiri da 2 punti. Il cestista nelle 21 partite di A/1 finora giocate ha avuto un rendimento molto alto come canestri. Infatti ha ottenuto il 53% di realizzazione nei tiri da due punti, cioè da breve distanza.

Per Reed minore la percentuale di realizzazione dalla lunga distanza. L’americano nei tiri da 6,75 metri ha avuto solo il 29,8 % di realizzazione. In 21 gare di A/1 Reed con l’Happy Casa Brindisi ha giocato 25,5 minuti di media in ogni partita. Il tecnico della squadra pugliese Frank Vitucci potrà contare sul cestista americano per cercare di raggiungere la qualificazione ai play off scudetto.