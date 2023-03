FRANCESCO LOIACONO - In Serie B la Reggina se non pagherà i contributi Inps entro la fine di Marzo potrebbe rischiare l’esclusione dal campionato. La prima rata di questi contributi è stata regolarmente pagata entro Dicembre 2022. La seconda rata comprende i contributi di Febbraio e Marzo 2023. Tutto dovrà essere regolarizzato entro il 31 marzo.

Se questo non avverrà la Reggina potrebbe essere deferita dalla Procura Federale al TFN che entro la fine di Aprile o i primi di Maggio 2023 dovrebbe decidere le sanzioni. Si andrebbe da una penalizzazione dai 3 agli 8 punti alla possibile esclusione dal Campionato di Serie B. In questo caso la classifica del torneo sarebbe stravolta, con ripercussioni per molte delle squadre che non potrebbero più affrontare la Reggina in questa stagione.