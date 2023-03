TORITTO (BA) - Mercoledì 15 marzo, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune di Toritto, sarà presentato il progetto “Invertiamo la rotta”, nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione ed il lavoro”, fondi Po Fesr-Fse 2014\2020. Saranno presenti il sindaco Pasquale Regina ed i partner grazie ai quali è stato possibile avviare il progetto: CAT Imprendo Puglia Confesercenti Bari, Cooperativa Iris, Sofocle formazione – Orientati al futuro, Associazione Quasar e Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco- A. Manzoni” di Toritto.«”Invertiamo la rotta” - spiega il sindaco di Toritto Pasquale Regina- è aperto a tutti e a tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti, da disoccupati a inoccupati. All’interno del progetto- aggiunge il primo cittadino- assieme al prezioso supporto dell’assessore alla cultura Prof.ssa Marta Mirra, intendiamo valorizzare settori quali enogastronomia, economia circolare e sostenibile, turismo. Non dimentichiamo che Toritto è il polo antropologico della mandorla, con la più alta produzione in Italia in rapporto al numero di abitanti. Valorizzeremo prodotti quali cervellata, olio e, come detto, la mandorla, senza dimenticare gli aspetti turistici considerato che Toritto conta su 2.000 ettari che fanno parte del Parco nazionale dell’Alta Murgia», conclude Pasquale Regina.Il presidente di CAT “Imprendo Puglia”, Francesco Fiore, aggiunge: «Finalmente si parte! Sinora- spiega Fiore- è stato portato avanti un grandissimo lavoro di squadra da parte di tutti i partner aderenti al progetto. Questa è una grande opportunità per tutto il territorio, e, da parte nostra, metteremo in campo tutte le competenze necessarie per valorizzare al meglio la città di Toritto e offrire adeguata formazione a tutti i partecipanti». Il progetto si divide in tre fasi: Orientation labs, Job days e Orientation desk.