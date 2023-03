Secondo successo consecutivo per gli sloveni. La Slovenia è prima a 6 punti. Nel Gruppo J l’Islanda ha travolto 7-0 il Liechtenstein a Vaduz. Il Portogallo ha vinto 6-0 sul Lussemburgo fuori casa. Nei portoghesi Cristiano Ronaldo ha segnato due gol al 9’ e al 31’ del primo tempo. La Slovacchia si è imposta 2-0 sulla Bosnia a Bratislava. Il Portogallo è primo con 6 punti.

- Nel Gruppo C delle qualificazioni agli Europei che si disputeranno in Germania nel 2024 l’Inghilterra ha vinto 2-0 sull’ Ucraina al “Wembley Stadium” ed è prima con 6 punti. Nel Gruppo H la Danimarca ha perso 3-2 col Kazakistan a Nur Sultan. Prima sconfitta per i danesi. La Finlandia ha prevalso 1-0 sull’ Irlanda del Nord a Belfast. La Slovenia ha vinto 2-0 sul San Marino a Lubiana.