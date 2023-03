via Happy Casa Brindisi fb





Quarto quarto, Burnell e Reed 73-72 per i pugliesi. Di nuovo Reed, 78-72. Perkins e Mezzanotte, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 96-80 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 25 punti e Reed 15. Nel Napoli Wimbush 21 punti e Stewart 17. Nella ventitreesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 26 Marzo alle 18,30 al “Pala Pentassuglia” con il Treviso.

Nella ventiduesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 96-80 a Napoli. Primo quarto, Burnell 8-6 per i pugliesi. Stewart, 11-10 per i campani. Perkins, 20-19 Happy Casa. Wimbush e Howard, il Napoli prevale 25-24. Secondo quarto, Zerini 27-26 per i campani. Tripla di Howard, 32-28. Stewart, 36-31. Williams, 40-35. Stewart, 45-38. Harrison D’Angelo tiene in corsa i pugliesi, però 47-43 per i campani. Il Napoli si impone di nuovo 51-43. Terzo quarto, Williams 53-48 per i campani. Stewart, 69-63. Il Napoli trionfa 69-65.