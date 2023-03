via Us Catanzaro 1929 fb





L’altra squadra calabrese non potrà mai recuperare questo distacco dalla squadra allenata da Vincenzo Vivarini. Il Catanzaro è in vantaggio nei confronti diretti con il Crotone. Il Catanzaro è passato in vantaggio nel primo tempo al 18’ con Iemmello di testa e ha raddoppiato nel secondo tempo al 94’ con Brignola con una conclusione di destro.





Il capocannoniere dei giallorossi calabresi è Iemmello con 23 gol. L’ultima volta che il Catanzaro aveva giocato in Serie B era stato nel 2005-2006. I diecimila tifosi del Catanzaro presenti a Salerno hanno festeggiato la promozione in B. La festa continuerà nei prossimi giorni a Catanzaro e in provincia.

Il Catanzaro dopo 17 anni è stato promosso in Serie B. La certezza matematica per i calabresi è arrivata dopo la vittoria 2-0 sul Gelbison all’”Arechi” di Salerno nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Il Catanzaro a cinque giornate dalla fine del torneo è primo con 86 punti +16 sul Crotone secondo a 70 punti.