- "Sentito il coordinatore provinciale On. Saverio Congedo e d'intesa con il gruppo consiliare a Palazzo Carafa, ho provveduto a nominare l'amico Eugenio Pisanò, già assessore comunale al Comune di Lecce responsabile di Fratelli d'Italia per il programma politico-amministrativo. Lo stesso affiancherà il coordinatore cittadino nei rapporti con i movimenti civici in vista delle elezioni del 2024" si legge in una nota stampa a nome del dottor Antonio Mazzotta, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Lecce.