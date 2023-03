TARANTO - Dopo il tutto esaurito dell'esordio del Festival dialettale "Alfredo Majorano" arriva anche il primo appuntamento per il Festival del Teatro Amatoriale "Premio Città di Taranto", istituito dal Comune di Taranto e giunto alla seconda edizione, realizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia.Il cartellone organizzato dai direttori artistici Lino Conte e Aldo Salamino si apre con la commedia “Bisbeticə domatə”, ispirata a "La bisbetica domata" di William Shakespeare con adattamento e regia di Raffaella Caputo e portata in scena dalla Compagnia "KISSA" . L’appuntamento è fissato per giovedì 9 marzo alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Comunale Fusco.Partendo dall'identikit dei due personaggi principali, Petruccio e Caterina, la commedia traccerà un percorso che ridicolizza una società che incasella nei ruoli e nel genere l'essenza della persona; una società che emette sentenze e raggiunge i suoi scopi ricorrendo alle maschere pirandelliane delle false identità.L'opera tenta di smontare l'interpretazione più accreditata che vede Caterina al pari di un falchetto addomesticato rispondere al richiamo del suo padrone. In realtà la rilettura mira a vedere entrambi i personaggi "domati" da un padrone più forte: Eros.Chi è Petruccio? E' un giovane bene che disprezza le regole sociali e ci gioca facendo lo smargiasso, il bullo. Anche la società lo disprezza perchè è un outsider, ma lui se ne infischia. Purtuttavia, quel comportamento maschera un vuoto una mancanza di amore, che lui però non cerca a livello razionale.Alla morte del padre, decide di accasarsi e cerca una moglie ricca anche se brutta. Anche lui sta per cadere nella rete delle convenzioni sociali, ma... incontra Caterina.Alla fine l'amore costringerà entrambi i protagonisti a gettare la maschera che si sono costruiti.In scena Pietro Zaccaria, Francesco Gattulli, Alessandro Sauli, Cristiana Guarino, Michele Lonoce, Fabio Cassano, Fabrizio Friuli, Francesco Basile, Raffaella Nardella, Adriano Salituro, Elena De Luca, Francesco Basile, Mariella Dell'Isola per la regia di Raffaella Caputo.L’ingresso dello spettacolo è previsto a partire dalle 20.30, con sipario alle ore 21. Il costo dei biglietti è di 10 euro per la platea (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni al costo di 8 euro) e di 8 euro per la galleria e le logge. Per informazioni sono a disposizione i numeri 3427103959 e 3923096037.Il secondo appuntamento con il Festival "Premio Città di Taranto" è in programma giovedì 30 marzo con la Compagnia “Zoo di legno” e la commedia “Il calapranzi”, con la regia di Michele Cipriani.