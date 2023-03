BISCEGLIE (BT) - Mercoledì 8 marzo 2023, dalle 19:30, presso il salotto “Dell'Olio” dello Sporting Club di Bisceglie, sito in Strada del Carro 98, si è tenuto un evento artistico, tra teatro e musica, dal titolo “Il mio canto libero”, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna che ha visto una massiccia partecipazione di soci, affezionati del teatro e curiosi. L'organizzazione e la promozione dell'evento sono state a cura del medesimo circolo sportivo, presieduto e diretto dall'avvocato Antonio Belsito, mentre l’ideatrice e promoter dell'iniziativa è stata la professoressa Marisa Contò.L'evento, tra applausi ed emozioni, si è svolto in collaborazione con la CompagniAurea teatro, diretta dal regista Francesco Sinigaglia, PhDs Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Presidente dell’Associazione di promozione sociale, nonché ideatore e coordinatore progettuale dell'iniziativa “Il Teatro delle Parità”. Francesco Sinigaglia, infatti, durante l’evento, ha presentato il progetto vincitore dell’Avviso “Futura. La Puglia per la Parità”, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia e finalizzato a diffondere i temi di parità di genere, mettendo a sistema laboratori d'arte e rappresentazioni teatrali.A condurre l'evento sono state Gabriella Cosmai e Maria Grazia Baldini, mentre il repertorio musicale è stato affidato alla voce della cantante biscegliese Sarah Di Pinto. Alle canzoni scelte per l'occasione si sono alternati in un reading emozionale e teatrale gli attori della CompagniAurea, con dei passi letterari per ricordare le battaglie e i traguardi delle donne. Hanno recitato: Ilaria Di Benedetto, Lucia Colamartino, Rosalba Di Ciaula, Raffaele D’Ercole, Rita Marinelli, Giorgia Monopoli, Angela Orlando e Marica Todisco. La direzione artistica dell'evento è stata affidata a Francesco Sinigaglia e, al contempo, l’organizzazione ha tenuto a ringraziare per la collaborazione tecnica Carlo Di Pilato.