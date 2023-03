Sono intervenute tre speaker biscegliesi sui temi: Rita Marinelli, pedagogista (Nate donne. La condizione della donna tra passato e presente verso una nuova pedagogia); Angelica Lopopolo, psicologa e psicoterapeuta (Il femminile e la psicoanalisi); e Carla Perella, autrice del volume Nannina La Pazza.Gli interventi sono stati alternati a letture a cura della CompagniAurea con Ilaria Di Benedetto, Angela Orlando, Lucia Colamartino, Raffaele D’Ercole e Camilla Sinigaglia.Il progetto è stato già avviato lo scorso mercoledì 1 febbraio 2023 con la partenza dei laboratori teatrali dal titolo “Mi casa es tu casa”, per tutte le fasce d’età che culmineranno in rappresentazioni teatrali, ognuna dedicata all’età dei partecipanti.L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, della Commissione per le Pari Opportunità territoriale e in sinergia a una fitta rete di associazioni partner: S.O.M.S. Roma Intangibile, Federazione Italiana Teatro Amatori, F.I.T.A. Puglia e Fondazione DCL.