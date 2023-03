I piccoli protagonisti del progetto saranno inoltre coinvolti in due simpatiche iniziative – aperte all’intera cittadinanza – predisposte dalla Pol.va Cavallaro nelle giornate di domenica 2 aprile e lunedì 1° maggio, i cui dettagli saranno reti noti nei prossimi giorni.

BISCEGLIE (BT) - Promuovere e diffondere tra i più piccini la conoscenza della bicicletta quale fonte di divertimento, di benessere e di mobilità. E’ l’obiettivo che permea il progetto “Piccoli Rider in Balance Bike”, organizzato dalla Polisportiva Gaetano Cavallaro con il coordinamento di Sabino Piccolo, dottore in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e direttore sportivo della storica società ciclistica pugliese, in collaborazione col Comune di Bisceglie. Il progetto coinvolge tutte le sezioni di scuola dell’infanzia del II Circolo Didattico “Prof. Arc. Caputi” diretto dal prof. Giuseppe Tedeschi con i suoi quattro plessi (“Prof. Arc. Caputi”, Via Martiri di Via Fani, “Don Tonino Bello” e “Sandro Pertini”) per un numero complessivo di circa 350 bambini.Alle classi interessate dal progetto “Piccoli Rider in Balance Bike” è stato inizialmente proposto l’ascolto e la comprensione di una storia che, attraverso la fantasia, ha aiutato i bimbi a conoscere la bicicletta, il suo corretto utilizzo, i principali elementi del codice e della sicurezza stradale. Tali nozioni sono state fornite tramite l’uso del Kamishibai, un originale ed efficace strumento per l’animazione alla lettura consistente in un teatro di immagini di origine giapponese, realizzate da Elio Palazzo, utilizzato dai cantastorie. Una valigetta in legno in cui sono inserite tavole stampate sia davanti sia dietro: da una parte il disegno, dall’altra il testo. In questo modo lo spettatore guarda l’immagine, mentre il narratore legge la storia, ideata da Rosita Di Bitetto per conto della Pol.va Cavallaro.Lo step successivo del progetto riguarda il segmento di pratica motoria/sportiva per tutti i partecipanti, in palestra e all’aria aperta negli ambienti della scuola. Lo strumento impiegato, la Balance Bike, è una bici adatta a tutti i bambini, con qualsiasi abilità, che hanno possibilità di utilizzo delle gambe. Gli istruttori Sabino Piccolo e Alessandra Mastrototaro, unitamente a Rosita Di Bitetto ed Elio Palazzo, offrono le loro competenze affinché i piccoli mettano in pratica ciò che hanno appreso durante la lettura in classe, oltre a poter apprendere le tecniche di base per un uso sicuro della bicicletta (equilibrio, capacità di condurre il mezzo, capacità di frenare).“Questi obiettivi sono raggiunti, oltreché tramite una metodologia direttiva e per imitazione, anche con una metodologia di scoperta guidata, attraverso percorsi di abilità a cui i piccoli frequentanti sono sottoposti – spiega Sabino Piccolo - .Con “Piccoli Rider in Balance Bike” ci prefiggiamo di incentivare, fin dall’età infantile, uno stile di vita attivo e sano riducendo la sedentarietà. Intendiamo trasmettere le giuste conoscenze che saranno importanti affinché la bicicletta possa essere adoperata anche in età maggiore sia come mezzo di trasporto sia come mezzo di benessere psicofisico. Entrando nella scuola, inoltre, garantiamo il diritto allo sport per tutti. Infine mi piace rimarcare i benefici dell’utilizzo del Kamishibai in termini di sviluppo del metodo narrativo con i bimbi, sviluppo del senso del gruppo poiché si condivide più facilmente la narrazione stessa, progresso del linguaggio e delle capacità espressive nonché accrescimento della capacità di interazione, in particolar modo se la narrazione si costruisce in maniera dialogica”.