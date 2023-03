"Il SAPPE ritiene che la protesta debba partire dal carcere di Taranto ove la situazione risulta essere la più esplosiva, poiché un poliziotto è costretto a gestire da solo un intero piano detentivo con tre sezioni ed oltre 200 detenuti senza avere nemmeno il tempo di consumare un pasto oppure di andare al bagno durante le 8,9 ore lavorative,(800 detenuti con un organico che ne può gestire 350), ma che poi si allargherà a macchia d’olio in tutte le altre carceri pugliesi, imprevedibili disagi al funzionamento dei penitenziari. Perché a nessuno interessa il fatto che nelle carceri pugliesi si violano od aggirano le leggi in materie molto importanti quali la cura e la salute dei detenuti a partire da quelli con problemi psichiatrici? Oppure le norme che vietano il fumo? O le leggi che regolano la vita dei detenuti all’interno delle carceri?".



"Nel passato nelle carceri in cui queste forma di protesta estremamente corretta poiché rispetta la legge è stata messa in atto, ha creato problemi per cui si sono presi immediati provvedimenti", conclude il Sappe.

"Attuare lo sciopero bianco - aggiunge - vuol dire nei fatti bloccare o rallentare le attività di un carcere a partire dai colloqui sia visivi che telefonici dei detenuti con i familiari; l’uscita dei ristretti per l’ora d’aria; i colloqui con educatori ed assistenti sociali; i corsi di formazione e scolastici; le visite mediche; i trasferimenti dei detenuti presso altre carceri, i palazzi di giustizia nonchè i presidi sanitari. Ciò in quanto l’enorme mole di lavoro determinato dal sovraffollamento dei detenuti che a Taranto e nelle altre carceri pugliesi (le più sovraffollate della nazione e con il minor numero di poliziotti), fa saltare tutta una serie di passaggi previsti dalla legge, come le autorizzazione preventive ai colloqui dei detenuti con i familiari; l’uscita dei detenuti A.S. (alta sicurezza)per andare all’aperto nei “passeggi” che deve essere frazionata per motivi di sicurezza e rapportata al personale presente che in molti casi non c’è oppure è insufficiente; i tanti colloqui dei detenuti con educatori, assistenti sociali, medici che dovrebbero essere regolati dalla presenza costante dei poliziotti , ma che nella pratica non avviene sempre a causa della carenza di personale. Stesso discorso per i corsi scolastici con gli insegnanti il più delle volte lasciati soli, poiché un solo poliziotto deve gestire più classi . Anche gli accompagnamenti presso altre carceri, aule di giustizia, presidi sanitari dei detenuti potrebbero essere ritardate o rinviate poiché le scorte sono scarse ed inadeguate, sempre per carenza di poliziotti. Le conseguenze della protesta vedrebbe i detenuti che forti del loro potere acquisito grazie ad una politica ed al DAP debole, reagirebbero in maniera violenta con ulteriori problemi alla sicurezza delle carceri.