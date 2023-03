BARI - Momenti di paura a Bitonto per un operaio di 60 anni caduto da un'altezza di 4 metri dopo aver perso l'equilibrio su una piattaforma edile in via Di Vagno. L'uomo è stato trasportato in codice rosso dal 118 al Policlinico di Bari: le sue condizioni restano gravi, ma la sua vita non è in pericolo.Ad intervenire sul posto i Carabinieri e il personale dello Spesal della Asl di Bari.