- Nella seconda giornata della poule scudetto di calcio Femminile la Juventus Women ha vinto 3-1 sull’ Inter a Sesto San Giovanni. Nel primo tempo al 15’ le bianconere sono passate in vantaggio con la svedese Linda Sembrant con una conclusione di destro a porta vuota. Al 20’ Beatrice Merlo delle nerazzurre è andata vicina al gol.Nel secondo tempo al 16’ l’olandese Lineth Beerensteyn della Juventus Femminile di testa non è riuscita a inquadrare la porta. Al 24’ le bianconere hanno raddoppiato con l’islandese Sara Bjork Gunnarsdottir di testa su cross di Arianna Caruso. Al 42’ l’ Inter Femminile ha accorciato le distanze con la malawiana Tabitha Chawinga con un tocco rasoterra di sinistro. Al 45’ la Juventus Women ha realizzato la terza rete con Barbara Bonansea con una girata al volo su passaggio di Cristiana Girelli.Nella terza giornata Domenica 2 Aprile la Juventus Femminile riposerà. Domenica 9 Aprile ci sarà la sosta per la Pasqua. Le bianconere torneranno a giocare nella quarta giornata Sabato 15 Aprile alle 14,30 con la Fiorentina a Vinovo.