Al 40’ l’altro rumeno Rares Burnete del Lecce Primavera con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. I salentini sono primi con 43 punti. Nella ventitreesima giornata il Lecce Primavera giocherà Domenica 12 Marzo alle 11 a San Pietro in Lama con l’Udinese. I friulani perdono 1-0 in trasferta con l’ Empoli e sono penultimi a 15 punti.

- Nella ventiduesima giornata del campionato di calcio Primavera il Lecce pareggia 0-0 fuori casa con l’Inter. Nel primo tempo al 10’ il finlandese Henri Salomaa dei salentini va vicino al gol. Al 18’ il rumeno Catalin Vulturar del Lecce Primavera sfiora la rete. Nel secondo tempo al 20’ il nigeriano Ebenezer Akinsanmiro dei nerazzurri non concretizza una buona occasione.