Le semifinali si giocheranno in due gare. L’andata si disputerà Mercoledì 24 Maggio, il ritorno Domenica 28 Maggio. Le finali si giocheranno in due gare. L’andata si disputerà Domenica 4 Giugno, il ritorno Domenica 11 Giugno.





La squadra che vincerà i Play Off sarà promossa in Serie B. I Play Out si giocheranno in due gare. L’andata si disputerà Sabato 6 Maggio, il ritorno Sabato 13 Maggio. Le due squadre che vinceranno i Play Out rimarranno in Serie C. Le due squadre che perderanno i Play Out retrocederanno in Serie D.

Il primo turno della fase nazionale dei Play Off si giocherà in due gare. L’andata si disputerà Domenica 7 Maggio, il ritorno Giovedì 11 Maggio. Il secondo turno della fase nazionale dei Play Off si giocherà in due gare. L’andata si disputerà Martedì 16 Maggio, il ritorno Sabato 20 Maggio.